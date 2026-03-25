La reacción de Jenny Mavinga al ver a Carmiña en Gran Hermano tras el escándalo
La participante había tenido comentarios racistas para su compañera y Gran Hermano la expulsó. Por qué entró a la casa y qué hizo.
Gran Hermano Generación Dorada no deja de sorprender a sus fanáticos y este martes feriado puso en marcha el segundo “derecho a réplica”. En esta oportunidad las protagonistas fueron Jenny Mavinga y Carmiña Masi tras el escándalo que se generó por los comentarios racistas que le provocó la expulsión a esta última.
“Tengo palabras atragantadas que no me dejan tranquila, necesito decirtelas personalmente. Primero te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente virtual. Me equivoqué muy grande contigo y son disculpas sinceras porque no era la forma en la que me quería mostrar. Me sigue dando vergüenza lo que pasó”, comenzó Carmiña su descargo ante Mavinga.
Masi le explicó a la participante qué fue lo que dijo y el motivo por el que la expulsaron. “Lo que dije fue, mientras desayunaba con los chicos y vos te divertías con los demás en el patio, ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Los que estaban conmigo se rieron. No lo justifico porque fue una mala mía y capaz lo hicieron como mecanismo de defensa”, indicó.
“De verdad te pido disculpas y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy arrepentida”, expresó la periodista paraguaya que destacó el acompañamiento de Mavinga en una de las primeras noches en la casa y no descartó reunirse fuera de la competencia para tomar un café.
Jenny le contestó a Carmiña que no tiene problemas con ella y que ya la perdonó. “No tengo rencor y cuando vos quieras o cuando salga, seguramente, me podrás ubicar. Te perdono de todo corazón y lamento que eso haya provocado tu salida. A mí me gustaba tu juego”, le dijo la participante a su compañera expulsada.
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