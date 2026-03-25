La reacción de Jenny Mavinga al ver a Carmiña en Gran Hermano tras el escándalo

La participante había tenido comentarios racistas para su compañera y Gran Hermano la expulsó. Por qué entró a la casa y qué hizo.

Gran Hermano Generación Dorada no deja de sorprender a sus fanáticos y este martes feriado puso en marcha el segundo “derecho a réplica” . En esta oportunidad las protagonistas fueron Jenny Mavinga y Carmiña Masi tras el escándalo que se generó por los comentarios racistas que le provocó la expulsión a esta última.

“Tengo palabras atragantadas que no me dejan tranquila, necesito decirtelas personalmente. Primero te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente virtual. Me equivoqué muy grande contigo y son disculpas sinceras porque no era la forma en la que me quería mostrar. Me sigue dando vergüenza lo que pasó ”, comenzó Carmiña su descargo ante Mavinga.

Masi le explicó a la participante qué fue lo que dijo y el motivo por el que la expulsaron. “Lo que dije fue, mientras desayunaba con los chicos y vos te divertías con los demás en el patio, ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Los que estaban conmigo se rieron. No lo justifico porque fue una mala mía y capaz lo hicieron como mecanismo de defensa”, indicó.

“De verdad te pido disculpas y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy arrepentida”, expresó la periodista paraguaya que destacó el acompañamiento de Mavinga en una de las primeras noches en la casa y no descartó reunirse fuera de la competencia para tomar un café.

Jenny le contestó a Carmiña que no tiene problemas con ella y que ya la perdonó. “No tengo rencor y cuando vos quieras o cuando salga, seguramente, me podrás ubicar. Te perdono de todo corazón y lamento que eso haya provocado tu salida. A mí me gustaba tu juego”, le dijo la participante a su compañera expulsada.