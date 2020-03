Andy pisó a fondo

“Me ha pasado que a veces me aburro, a veces me canso y a veces me estresa. En este caso el rating es cierto que me acompaña, pero me ha ocurrido con otros programas. Creo que acá es distinto porque me identifica el programa, me gusta, me siento cómodo y me interesa escuchar las historias”, dijo Andy en diálogo con el portal de Ciudad Magazine.

"Es bastante exigente y como conductor tenés que estar atento a las energías, a lo que se dice, a lo que no se dice, es mi responsabilidad" Andy Kusnetzoff

Desafío

Para el conductor de “Perros de calle” (radio La Metro), su mayor desafío en PH es entrevistar a seis personas. “Hacerlo al mismo tiempo no es fácil y eso me gusta mucho. En PH volvimos a querer saber absolutamente todo sobre los invitados, desde la entrevista más chica, hasta lo que creés que no va a servir puede llegar a salir. Y que la gente se sienta cómoda y pueda abrirse y compartir. La preparación es un tema. Tenés que saber. Es una investigación rara”, contó Kusnetzoff. Y agregó: “El desafío es cómo manejar ese contenido, esas historias, esas personas, que haya interacción entre los invitados”.

Sobre cómo aborda y qué piensa al estar parado en la conducción, Andy explicó: “Los conductores estamos muy expuestos porque antes uno hacía un programa y se podía comentar después. Pero con las redes sociales, los comentarios, que te levantan de todas páginas, la viralización es automática. Y con los “errores” que uno pueda cometer. Estás muy expuesto a tener un error que te puede costar muy caro.

Y ejemplificó: “Hace poco en la radio tuve que dejar en claro que no estábamos de acuerdo con lo que un invitado decía, pero tampoco puedo hacerle decir algo que no siente. Y por otro lado yo como anfitrión no lo puedo hacer sentir mal, aunque también sé que si es algo que a mucha gente puede caerle mal tengo que decirle que se está equivocando. Entonces hay que estar atento. Y siento que hoy por hoy es difícil que se te pase algo porque tenés las antenas a full por estos días. En PH me pasa igual, con ciertas posturas. Han salido cosas muy fuertes, historias. Es bastante exigente y como conductor tenés que estar atento a las energías, a lo que se dice, a lo que no se dice, es mi responsabilidad”.

A full: "En PH volvimos a querer saber absolutamente todo sobre los invitados", diJo el conductor del ciclo.

Su apoyo al Presidente y a la ley de aborto

Ante la inminencia del ingreso a la Cámara de Diputados de los proyectos para legalizar el aborto, Andy Kusnetzoff se mostró a favor de su legalización y para él es un tema que se va aprobar.

“Siento que acá se va a dar y espero que se dé. Pero igualmente siento que acá hemos sido pioneros en matrimonio igualitario y en un montón de otras cuestiones. No creo que estemos atrasados en ese sentido ni que seamos pacatos”, afirmó el conductor que próximamente hará podcasts.

Este año Kusnetzoff se tomó un mes de vacaciones y visitó Barcelona, en donde tiene pensado llevar adelante algunos proyectos que no quiso revelar.

“Estuve tirando bastantes puntas, con reuniones laborales. Lo que más le envidio a Barcelona es la tranquilidad cuando caminás por la calle. Me gustaría sentir esa seguridad acá, pero depende de un montón de cosas”, dijo el conductor radial.

Al estar tanto tiempo afuera del país hizo su observación sobre la Argentina: “Estamos en una situación compleja, con ganas de que salgas las cosas bien. Noe Barral Grigera, otra de las muy buenas columnistas que tenemos en la radio, me dijo una frase de un economista que creo que pinta un poco este 2020: ‘si las cosas mejoran y con un poco de viento a favor y de suerte, este año va a ser muy choto’. Pero bueno, podría ser peor”.

Por último, el periodista se refirió a Alberto Fernández: “Se encontró con una situación muy difícil. Le tengo fe. Por supuesto que es muy temprano para evaluar los resultados, pero en la intención estoy de acuerdo. Me gusta lo que está haciendo. Le tengo cariño”.

Al cuidado de la pequeña Helena, su hija de tres años

El deseo de convertirse en padre siempre fue muy fuerte en Andy Kusnezoff y lo pudo hacer realidad de la mano de Florencia Kourny Suárez. La pequeña Helena tiene tres años y su papá en algunas ocasiones se ha mostrado en familia subiendo algunas postales a su cuenta de Instagram.

“Es cierto que Flor es más relajada y puntualmente con Helena los dos elegimos no mostrarla mucho. Un poquito la hemos mostrado y trato de no obsesionarme con el hecho de no mostrarla. Y después, estoy contento, tengo una vida bastante estable emocionalmente y lo comparto. Además me importa todo un poco menos”, explicó Andy al hablar sobre la exposición de su hija.

En cuanto a cómo se maneja con los chats de mamis y papis el jardín de tu hija, el periodista reveló: “No lo manejo, pero porque nos dividimos. Flor está en el del jardín y yo en el del edificio, que es mucho más picante que el del jardín”..