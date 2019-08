Añelo: llegó una orden de desalojo y los vecinos levantaron los cortes

El hombre detalló que el grupo de manifestantes fue hasta el municipio para exigir respuestas y que el intendente Darío Diaz aseguró que no hablaría con ellos. "Teníamos una reunión con el intendente para el lunes pasado, la suspendió para el día siguiente y el martes no nos atendió nadie", señaló Facundo, y agregó que el jefe comunal "salió por los medios diciendo que no está informado del motivo de los cortes, pero ellos están al tanto".