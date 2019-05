"Ella y él estaban de acuerdo con los presupuestos. Pero el papá de Messi empezó a ver las planillas, no entendía a qué se refería cada cosa, nunca nos preguntó y dijo directamente ‘esto no se hace, lo hacemos en el Casino’”, agregó.

"Me dolió porque la gente empieza a hablar, hace conjeturas. Yo me asombro de las mentiras. Además creas un vínculo, das mucho amor al organizar un evento y te comprometés. No es solamente hacerte responsable y tener un grupo profesional, sino que el darte vos misma es lo que hace diferencia. Y cuando ves que todo el trabajo hecho hace un año, los renders, todo dado de baja, y ves la boda, que estuvo muy bien, pero no era la boda que habíamos soñado con la novia. Fue linda, ni mejor ni peor, pero era otra", concluyó Diez.

Molesta por los dichos de la wedding planner, Antonela decidió dejar de lado su bajo perfil y salió al cruce en las redes. "Desmiento públicamente todo lo dicho por Bárbara Diez en el programa de Mirtha Legrand", arrancó diciendo la madre de Thiago, Mateo y Ciro en su Instagram, donde acumula más de 9.3 millones de seguidores.

Y siguió: "Nuestra boda no fue por canje. Pagamos el 100% de los servicios prestados por cada proveedor". "La desvinculación de la empresa de Bárbara Diez fue decisión nuestra y no de mi suegro", remarcó.

anto.jpg

"Nuestra wedding planner fue Cecilia Trabattoni, a quien elegí no sólo por la amistad que nos une, sino por su gran profesionalismo", remarcó Antonella.

Y subrayó: "Nuestra boda fue soñada. Hubiese preferido no tener que aclarar nada, y menos dos años después, pero no tuve otra alternativa".

