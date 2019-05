“Me molestó mucho lo que dijo Luis Ventura, es una infamia. Me parece que es un asqueroso por decir eso y no tiene la menor idea de lo que fue esta operación. No voy a decir que es una mala persona, pero tampoco voy a decir lo que me parece que es", manifestó Marcela.

Embed MIRTHA ESTABA VOMITANDO MATERIA FECAL pic.twitter.com/PPcxSgLHeW — ʟᴜᴄᴀs ᴍᴀʀᴄᴏ (@bylucasmarco) 13 de mayo de 2019

Ante la pregunta sobre si hay probabilidades de accionar legalmente contra el periodista, Tinayre dijo que no le interesa hacer quilombo y que él tiene que cuidarse.

“Mi mamá quiere volver a trabajar”, aseguró Marcela, que también señaló que es muy probable que la reemplace el próximo fin de semana por la pantalla de El Trece.

“Yo ya dije todo lo que tenía que contar, ya se dijo todo. No nos hemos preocupado por la salud de mi mamá, créanme lo que digo”, declaró Tinayre, dando a entender que lo que tuvo la diva no fue tan severo.

"Ella se asustó un poco cuando le dijeron que había que operar”, señaló.

