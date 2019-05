Débora Pérez Volpin: el endoscopio fue adulterado y no funcionaba bien

"A partir de esta revelación manejamos dos hipótesis: o se usó otro equipo con Débora o se usó ese equipo y se realizó una conexión clandestina. En ambos casos las autoridades de la clínica tendrán que dar las explicaciones del caso", remarcó el letrado.

El representante legal de la familia de Pérez Volpin planteó que aunque la clínica haya entregado el endoscopio, eso no significa que sea el que se haya usado en el estudio que derivó en la muerte de la periodista.

"Si no funcionaba correctamente entonces avalaría la teoría de que se hizo una conexión clandestina de aire a la pared, que insufló una cantidad que no es la correcta", indicó. "Si el equipo fue este y no lo cambiaron, como sospechamos, no funciona. Y si no fue éste, ¿por qué lo sustituyeron?", afirmó.

"La responsabilidad sobre la adulteración del equipo y el no funcionamiento es atribuible a las autoridades de la clínica y tiene que ver con un encubrimiento, quisieron modificar la escena del crimen, diciéndolo en términos criminalísticos", argumentó.

"Desde un primer momento quisieron modificar también las causas de la muerte, ya que dijeron primero que Débora murió por causas pre-existentes", advirtió Pirota. "Los médicos tienen responsabilidad en la muerte y luego del encubrimiento tienen responsabilidad las autoridades de la clínica", insistió.

La ex conductora de Arriba Argentinos murió el 6 de febrero de 2018 en el sanatorio La Trinidad de Palermo mientras le realizaban una endoscopía, estudio que le habían ordenado hacer después de que se presentara en el sanatorio por un dolor abdominal. Por esta causa fueron procesados por homicidio culposo los médicos que intervinieron en el estudio, Diego Bialolenkier (endoscopista) y Nélida Inés Puente (anestesista), que serán juzgados a partir del próximo 10 de junio.

Pirota cuestionó que hay constantes presentaciones para dilatar el comienzo del juicio, cuyo comienzo está previsto para el próximo 10 de junio, y que Bialolienker hizo una presentación ante la Corte Suprema para que analicen el rechazo de la probation que había propuesto (realización de tareas comunitarias para evitar el proceso).

LEÉ MÁS

Mirtha ya está bien y preguntó cuándo volvía a trabajar

La mamá de Verónica Ojeda sufrió un infarto tras discutir con Maradona