Mirtha ya está bien y preguntó cuándo volvía a trabajar

Buenos aires. Mirtha Legrand fue operada con éxito el domingo por la noche en el sanatorio Mater Dei de una “brida abdominal” y se encuentra “muy bien”, informó su nieto y productor Ignacio Viale. “Le hicieron todos los estudios: tomografía, ecografía y ella misma tomó la decisión de poder operarse y allí se terminó el tema. Ni siquiera era un órgano vital ni nada. Era una `bolita de grasa´ que se le sacó y listo”, aseguró el nieto de Legrand. “Fue una operación que parecía más larga y fue mucho más corta. Ella nunca había sido operada. El sábado había sentido dolores, en realidad no eran dolores sino que se sentía mal cuando comía y no tenía hambre. Está impecable, se fue a dormir al cuarto y me preguntó cuándo podía volver a trabajar. Está muy bien de ánimo, contenta”, indicó. Al ser consultado sobre cuándo recibirá el alta, Viale dijo desconocerlo y reiteró que la operación ración “no fue de urgencia” y que Mirtha llegó al lugar “en su auto”. El parte médico indicó que la Chiqui “se encuentra lúcida, con parámetros estables y buena evolución postoperatoria.