Indio Solari: "No puedo tocar, tengo poca vida por delante"

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota manifestó: “Si yo pudiera tener una meseta, ¿qué más quiero hacer en la vida que tocar en vivo? Me he sentido más cómodo arriba del escenario que en cualquier lugar. Es un lugar donde todo el mundo está a favor tuyo. Evidentemente en este momento no puedo, y tampoco tengo para adelante mucha vida. Vamos a pensar que no lo voy a hacer. Si lograran una medicina que me mantuviera el estado, no que me curara…”, señaló.

Indio Solari

En vivo: “quiero hacer un show con los músicos en el estudio para que lo vea la gente”.

“Habría que ver dónde me toque tocar. Es mucha gente, se hace difícil. Espero que se encuentre una cura antes de que muera. Mientras tanto, espero que haya dopamina y me posibilite volver a los escenarios. Ahora mismo estamos bien, me gustaría que este estado se prolongue”, comentó.

La entrevista fue grabada para acompañar el próximo domingo en la Feria del Libro la presentación de la autobiografía del ex líder ricotero. Que también dejó una frase sobre el momento político de Argentina: “Si está el Fondo Monetario gobernando el país, no me queda más remedio que pensar que no tenemos decisión propia”.

LEÉ MÁS

El Indio Solari: "Espero que la dopamina me posibilite volver a los escenarios"