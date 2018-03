Juana Huiriqueo, de 79 años, estaba sin vida en un canal de riego que provee agua a la zona tabacalera de la localidad de La Merced, a unos 20 kilómetros de la capital salteña. La mujer había desaparecido el pasado 9 de febrero.

En principio, los investigadores creen que la mujer -que sufría de Alzheimer- habría salido a caminar en un descuido de la familia, se habría perdido y caído al canal con agua sin poder salir del lugar, por lo que habría muerto ahogada.

"Es época de mucha lluvia, vienen con bastante caudal y además hay mucho barro", comentaron fuentes consultadas por LMN.

Aunque aún faltaba el informe preliminar de la autopsia, "por la edad de la mujer, los rasgos y sus pertenencias (que fueron identificadas por la hija) creemos que se trata de la abuela perdida", comentaron los investigadores.

"No me dejaron ver el cuerpo, solo me mostraron los zapatos y los reconocí", indicó la hija, Mercedes, sobre el hallazgo de su madre. Consultada por LM Neuquén, la mujer indicó que aún restan varios trámites de rigor para avanzar en las pesquisas sobre las causas del deceso.

Mercedes tiene algunas dudas sobre el operativo de búsqueda ya que "la policía hizo rastrillaje por esa zona y no puede ser que no la hayan encontrado; si por ahí hasta anduvieron con los perros".

