Apostá por los de acá, Cipo

Se va mal Víctor Zwenger de Cipolletti. Peor, incluso, que su discutido antecesor en el cargo, Duilio Botella. Entre uno y otro, hubo un interinato exitoso de Germán Alecha, que salvó al equipo del descenso y lo clasificó a 16avos. de la Copa Argentina tras eliminar nada menos que a Arsenal de Sarandí. Sin embargo, por aquel prejuicio de que todo lo de afuera es mejor, el Tortugón no recibió el respaldo que al menos para quien escribe esta columna merecía, más allá de que el ex goleador, por su bajo perfil y diplomacia, dijo entonces entender y hasta coincidir con la decisión de no saltear etapas.