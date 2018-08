La acción, que lleva el nombre de "apostasía", consiste en que todas las personas que fueron bautizadas presenten su renuncia a la institución. Para hacerlo, se necesita el nombre de la parroquia donde la persona fue bautizada, el año en que se realizó, dos copias del formulario (cuyo modelo fue propuesto por la organización) y una fotocopia del DNI.

Leandro López, uno de los jóvenes impulsores de la medida, dijo a LM Neuquén que ya tuvieron un centenar de consultas a través de la página de Facebook, por lo que esperan que la actividad del viernes sea muy concurrida.

"Soy bautizado y también fui muy practicante en su momento, pero después me alejé y después de la repercusión por el rechazo a la legalización del aborto me decidí a apostatar. Es para dar visibilidad a que el 90 por ciento de la población es la que está bautizada pero no es la misma que es practicante y la mayoría no concuerda con su doctrina", explicó el joven neuquino.

López también dijo que la campaña tiene que ver con el reclamo de la separación de la Iglesia del Estado por la gran cantidad de dinero que recibe anualmente. "El Estado no tiene que financiar ninguna religión y destinan 130 millones de pesos a la Iglesia Católica. Además, el sueldo de un obispo es de 46.800 pesos mientras que el de una maestra no alcanza la canasta básica", señaló.

Las apostasías colectivas tomaron fuerza en el marco del debate por la legalización del aborto y la implementación de educación sexual. La medida se impulsó en distintos puntos del país y en Buenos Aires se formaron largas filas para renunciar a la institución.

