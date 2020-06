Una noble costumbre como el mate puede desatar una ola de contagios. No queda otra que cuidarse.

Aprender a no compartir

Anadie se le hubiese imaginado hace unos meses tratar de convencer a la familia, los amigos, los compañeros de trabajo o hasta a un grupo de recientes conocidos, de las ventajas de no compartir el mate. Los virus no son nuevos. Y más de uno puede dañar severamente al organismo hasta que logra defenderse o aplicar una ayuda médica que lo destruya. Pero hoy, con la pandemia desatada, los más mínimos detalles suman. Y, claro, evitar compartir el mate, aunque sea una de las pocas costumbres argentas que casi no genera ninguna grieta, tan necesaria, tan social, tan difícil de dejar de lado, se torna inprescindible.