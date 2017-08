Arana bancó a Suar por supuestas "listas negras"

Buenos Aires.- Facundo Arana, quien actúa junto a Araceli Gonzalez en la obra Los puentes de Madison, se refirió al rumor sobre que Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, no convoca a determinadas figuras. “No me consta, no lo creo. Me niego a pensar que un tipo como Adrián haga una ‘lista negra’, porque si no yo no tendría que haber hecho Noche y día”, expresó, haciendo alusión a la ficción de Pol-ka que protagonizó después de haber abandonado Farsantes antes de que terminara.