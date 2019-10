Arde la interna entre Vettel y Leclerc en Ferrari

En tanto, Cremonesi también se refirió al papel de Vettel en la escuadra italiana. "Y Vettel, sobre todo tras la victoria en Singapur, no acepta el rol de secundario, no quiere vestirse de Raikkonen y tiene experiencia y astucia, si no, que le pregunten a Webber", indicó el comunicador en su artículo “Sono ingestibili?” (¿Son 'ingestionables'?).

Por su parte, Ross Brawn también se refirió a la situación de Ferrari. "Binotto tendrá que trabajar en los próximos días en calmar los ánimos. Ferrari claramente ha progresado mucho en las últimas semanas, pero todavía tiene algunos problemas internos respecto a sus pilotos", sostuvo.

Además, el Director Deportivo de la Fórmula 1 agregó: "Es una combinación explosiva y necesita un trato cuidadoso. Mattia es muy consciente de cómo funciona este tipo de dinámica, ya que ha tenido experiencia con ella cuando era un ingeniero joven, pero ahora tiene la obligación de asegurarse de que el mecanismo que lleva a tener una rivalidad sana funciona sin problemas"