Ariana lideró un emotivo recital en Manchester

Katy Perry, Miley Cyrus, Robbie Williams, Justin Bieber, Usher, Pharrell Williams, Liam Gallagher y las bandas Take That, Coldplay y The Black Eyed Peas fueron algunos de los artistas que acompañaron a la estrella pop en One Love Manchester, el multitudinario show que congregó a 50 mil personas en el estadio Emirates Old Trafford bajo estrictas medidas de seguridad.

Ariana desató el furor de sus miles de fans con el tema “Be Alright” y compartió escenario con varios artistas, incluso con un coro adolescente, pasaje en el que las lágrimas no se hicieron esperar. Luego de interpretar “Where is the Love?” con los integrantes de The Black Eyed Peas, pidió al público que señalara al cielo con su dedo. “Somos uno”, manifestó junto a la banda y ante la emoción de todos.

Las lágrimas de Justin Bieber

Uno de los momentos más emotivos de la fecha lo protagonizó Justin Bieber, quien no pudo evitar llorar mientras daba un discurso al público. “Qué cosa asombrosa que estamos haciendo esta noche, ¿estarían ustedes de acuerdo en que el amor siempre gana?”, señaló el cantante canadiense antes de interpretar “Love Yourself”.

Otro punto álgido del recital, que duró tres horas, fue cuando Robbie Williams cantó su hit “Angels” y generó el clamor de la audiencia. El británico de 43 años salió a escena después de que Take That diera el puntapié inicial. Tras su presentación, los integrantes de U2 dijeron presente a través de un video. Lo mismo hicieron Stevie Wonder y el futbolista David Beckham.

A manera de despedida, Ariana Grande interpretó el tema “Somewhere Over the Rainbow”.

Fondos: se recaudó 2,6 millones de dólares a través de las plataformas online.