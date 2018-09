Arruinado por Anamá y esperando volver

“Nos separamos antes del ‘Bailando’, ella de toda la vida quería estar ahí’’, comenzó contando Mascaro, quien después de 11 años de relación aún no sabe bien el verdadero motivo de la separación. Luego, el hombre dio detalles íntimos de la pareja: “Ella me dejó, no sé por qué todavía. Como todas las parejas, teníamos altibajos. Teníamos dos departamentos, yo actualmente me mudé. Son 11 años de convivencia, yo vivía en España y dejé todo por ella’’.

Anamá rompió su larga relación con Marcelo Mascaro luego de quedar confirmada para el "Bailando".

Triste final: La pareja se separó tras 11 años y después de formar una familia ensamblada con hijos de él.

Sin consuelo: “Sigo enamorado, y quiero volver. Hay gente a la que no le gusta que esté conmigo”.

El ex de Anamá, a quien conoció gracias al programa de Susana Giménez en donde se ganó un viaje a España, se mostró muy triste por su situación sentimental: “Sigo enamorado y quiero volver. Hay gente del lado de ella a la que no le gusta que esté conmigo’’.

Por último, el ex jugador de rugby se quebró y lloró al decir que la sigue amando: “Le diría que la amo. Me jode porque son 11 años de convivencia y por ahí yo no llené las expectativas de ella. Ahora mi vida cambió completamente’’.