Asaltaron armados una quiniela y quedaron grabados

Allí se encontraba el dueño junto a un amigo, cuando dos hombres a cara descubierta, sólo con lentes de sol, ingresaron a la quiniela armados y le exigieron la recaudación.

“Me apuntaron y me amenazaron, pero no me agredieron”, aclaró el joven y explicó que, en ese momento, ya tenía colocado el televisor en el que se observa a simple vista la grabación de las cámaras de seguridad.

“Tenía las cámaras, pero las vieron después de que entraron”, agregó el dueño, quien indicó que le llevaron una suma de dinero en efectivo y mercadería (cigarrillos), pero prefirió no dar detalles de la cantidad por seguridad.

“Llamé a la Policía, me dijeron que no eran conocidos del ambiente y se llevaron las cámaras de seguridad”, señaló el joven y apuntó que es la primera vez que le roban desde que abrió.

“Hace menos de un año que estoy (con la quiniela). No sé qué más poner, me siento seguro con las cámaras”, afirmó y reveló que luego, se enteró que el mismo día, a esa hora, hubo otro robo a dos cuadras de distancia.

Las filmaciones son cruciales

Personal de la Comisaría 20 se encuentra trabajando sobre las imágenes obtenidas en el lugar, en procura de la identificación de los ladrones. además, Criminalística halló un rastro en el comercio de suma importancia.

