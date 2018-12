Ahora, el joven admitió su responsabilidad en los hechos, acordó una pena en suspenso y no irá a prisión.

Neuquén. Un joven chapista, en compañía de un cómplice que no fue identificado, asaltó a tres hermanos que caminaban por barrio Melipal, tras amenazar a punta de pistola a una niña. Intentó refugiarse en la casa de un vecino, a quien no conocía, pero fue detenido. Ahora, tras ser acusado por la Justicia, acordó y no irá a prisión.