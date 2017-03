Aseguran que no hay plata para reparar los "escalones" de la Ruta 7

Centenario.- Un grupo de vecinos -integrantes de una asamblea socioambiental- se reunió el pasado lunes con el presidente de Vialidad Provincial, Luis Lazcano, y su equipo.

En el cónclave, los vecinos de Centenario le plantearon varios puntos críticos en la Ruta 7, más allá de la obra de ensanchamiento y mejoras que está haciendo el gobierno provincial, pero se detuvieron en uno en particular: el deterioro que sufrió la calzada producto del paso de camiones a Vaca Muerta.

“Nos dijeron que lamentablemente no había presupuesto para hacer el repavimentado”, explicó Marcela Escobar, integrante de la asamblea, junto a Víctor Matelo y Leonardo Fonseca. Tal como publicó ayer LM Neuquén, la calzada está cada vez más hundida en el acceso a Centenario por el paso del tránsito pesado. Algunos vehículos ya no circulan por el carril derecho y es un verdadero peligro para los conductores. “Nosotros planteamos que el fresado y aun el repavimentado no es la solución, ya que en poco tiempo veríamos destrozada la calzada nuevamente si continuamos con el tránsito pesado por el lugar”, explicaron los vecinos. La asamblea propuso desviar los camiones por la segunda meseta a través de una circunvalación. Sin embargo, el proyecto aún no está armado, ya que tampoco hay financiamiento para realizarlo.

15 kilómetros de distancia

Hay entre Neuquén y Centenario. Una parte de la calzada se está hundiendo y hay tres puntos críticos de 300 metros.