Asesinato de Fuentealba: el juicio que mantuvo en vilo a todo Neuquén

Llegué a vivir a Neuquén el 4 de marzo de 2007, me bastó solo un mes para conocer de qué se trataba esta ciudad y la fuerza de su pueblo. Me topé de lleno con la atrocidad del asesinato del docente Carlos Fuentealba y el casi automático levantamiento de toda la provincia. Un año más tarde me tocó una de las tareas que más me impactó en el periodismo, la cobertura del juicio que confirmó que el gatillo lo apretó Darío Poblete y que dejó abierta la puerta, aún sin cerrar, de las responsabilidades políticas de esa muerte y de la represión.