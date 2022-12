Asesino en condicional fue atrapado al robar en una vivienda

No hace ni dos meses, que un asesino condenado recuperó la libertad condicional que volvió a delinquir . Ante ruidos en una vivienda del barrio Huilliches, un vecino alertó a la Policía y así, efectivos lograron detener al ladrón, quien resultó ser un ex convicto. Fue acusado y volvió tras las rejas en una comisaría con prisión preventiva.

Luego de ocho años tras las rejas en la Unidad de Detención Nº 11 de Neuquén capital, el joven accedió al beneficio de la libertad condicional, gracias a su buen comportamiento y por el plazo cumplido en prisión. Entre las pautas impuestas a cumplir estaban las de no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes, no acercamiento a menos de 200 metros de los domicilios de los familiares de la victima y no cometer nuevo delito.