Â¡AsÃ­ no VAR! SÃºper injusto

Y si bien no compramos esa chicana que nos parece exagerada y simplista, los últimos acontecimientos no ayudan para nada a los colosos a desmitificar esa mala fama.

El VAR llegó supuestamente para terminar con las injusticias. Sin embargo, con pocas semanas de diferencia, les dio una mano a ambos, siendo mucha más grosera y notoria la que recibió el Millonario.

La clasificación a semifinales quedó opacada por el despojo que sufrió Independiente. Superado en la cancha por River, es cierto. Pero a la vez privado de un claro penal y de la expulsión de Pinola, que lo hubiera puesto en inmejorable situación para pasar de ronda (1 a 0 arriba, con un jugador más y el Millo obligado a anotar dos goles en poco más de un tiempo por jugar). Falta de hidalguía del prócer Gallardo y del presidente D’Onofrio, los primeros en patalear tras la eliminación del año pasado en contexto similar pero a favor de Lanús, para admitir que esta vez hubo ayudín en la Libertadores.

Y Boca no tiene de qué quejarse. Dedé, defensor del Cruzeiro, no debió ser expulsado en la ida, más allá de que el choque causó la lesión de Andrada y de que, por decisión de Conmebol, podrá estar hoy en la revancha. Allí también el juez utilizó mal el VAR. Si se va a aplicar por conveniencia o por el color de la camiseta, no sirve. ¡Así no VAR!

En lugar de aportar transparencia genera todo lo contrario cuando no se utiliza o se lo usa mal como en River-Rojo.