Atacó a su pareja con un machete y lo detuvieron

Apenas minutos después de las 13 del martes, una mujer de 37 años cayó desesperada a la guardia del comando radioeléctrico. Como pudo, les describió a los efectivos que había escapado de su pareja, luego de que la insultara y golpeara violentamente.

“La mujer contó que, cuando estaban en la casa, su pareja tomó un machete y la agredió físicamente con el cabo del arma blanca”, explicó el comisario Miguel Ángel Riú. Además, la víctima relató que tras los golpes e insultos en la vivienda de calle Córdoba y Carlos H. Rodríguez, el hombre, de 43 años, la obligó a subirse a una moto y le dijo que iban a ir hasta la casa de un familiar.

144 Línea gratuita nacional. Funciona las 24 horas los 365 días del año. Si sufrís o sabés de alguna víctima de violencia, podés llamar y denunciar.

Fue precisamente cuando circulaban en la moto por calle San Martín que la mujer aprovechó una distracción del hombre para bajarse y correr hasta la guardia, mientras su pareja continuó la marcha. La mujer fue trasladada al hospital para su atención, donde se constataron las lesiones.

Con los datos aportados sobre el hombre y el vehículo, personal policial motorizado pudo localizarlo en calle Lago Cochico y Ruta Nacional 22. Lo detuvieron y trasladaron a la Comisaría 14, donde fue puesto a disposición de la Justicia y notificado de una causa por lesiones agravadas.

OTRO VIOLENTO DETENIDO

Viajó más de 100 km para golpear y amenazar a su ex

Todavía no era de noche cuando lo vio entrar a su casa. No lo podía creer: él había viajado desde Centenario hasta Cutral Co sólo para agredirla. El hombre de 35 años, quien en algún momento había sido su pareja, ahora la golpeaba y la amenazaba con una tumbera que estaba cargada. En ese contexto, el agresor también le quiso robar. El hecho ocurrió el domingo, poco antes de las 20, en un departamento del barrio San Martín de la localidad petrolera. De allí salió corriendo la hija de la víctima, una adolescente de 15 años, quien logró alertar a la Policía. Fue gracias a eso que el hombre paró de agredir a la mujer y terminó detenido, para luego afrontar una acusación por lesiones y amenazas frente a la Justicia. En dicha audiencia también le fijaron una prohibición de acercamiento. Ese día, para cuando los efectivos policiales llegaron a la vivienda, el agresor aún se encontraba golpeando a su ex pareja. Tras detenerlos, la mujer les relató a los uniformados que también le había robado un televisor, reposeras y una mesa de camping, objetos que finalmente fueron hallados y posteriormente secuestrados del Ford Focus de color negro del agresor, que estaba estacionado en las cercanías. Luego, la víctima les reveló que también la había amenazado con una tumbera.