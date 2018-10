¿Ataque de furia?

Una incógnita: “No puedo adelantar nada. Es un juego, ya se van a enterar más”, sostuvo Sol sobre lo sucedido.

Me hago cargo de que rompí el auto. No puedo adelantar nada, pero hay videos peores. Me dejaron como una agresiva”.

Si bien todo parece indicar que el hecho tiene que ver con una publicidad, Pérez sostuvo: “No puedo adelantar nada, pero hay videos peores”, aunque no pudo contener su bronca por la difusión de la filmación. “Me dejaron como una agresiva”, agregó. Siempre juagando al misterio y sin dar muchas pistas sobre el episodio, aclaró: “Es un juego, ya se van a enterar más. Es verdad que tal vez soy de gritar, reaccionaria, me bajo del auto y filmo al colectivero que me chocó, pero no le voy a pegar así a un auto. El tiempo me va a dar la razón”. Los últimos escándalos que se le conocen a la modelo son dos: el desengaño amoroso que se llevó con Exequiel Palacios y su pelea con un colectivero que le chocó la camioneta.