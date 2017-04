ATE amenaza con un paro y corren riesgo las clases

En el encuentro, que está pautado a las 9:30 en la sede de ATE pero podría trasladarse a un auditorio más amplio, el sindicato estatal definiría medidas de fuerza en reclamo de una convocatoria del Gobierno. “Independientemente de lo del IPC, el Ejecutivo tiene que determinar cómo se aplica esta cláusula para los distintos escalafones. Hay sectores en los que el aumento será remunerativo y en otros no. Además, no se cerró lo del convenio colectivo. Por todo esto entendemos que lo más seguro es que mañana (por hoy) se vote a favor de la realización de un paro”, adelantó ayer Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE. De concretarse, la medida de fuerza no sólo afectará el funcionamiento de la administración pública y el de los organismos que dependen del Estado neuquino, sino también a las escuelas, debido a que los auxiliares de servicio están enrolados en ATE.

4,72% es lo que dio la inflación en Neuquén para enero-marzo.

El mes pasado arrojó 1,55 por ciento. El acumulado del trimestre es inferior a la inflación nacional, que se ubicó en 6,4 por ciento. Por este tema reclaman los estatales.

Reclamo

Más allá del acta firmada en la que parecía que ATE cerraba su acuerdo salarial de 2017 con el Gobierno, en el medio quedaron muchos puntos por resolver, que son los que ahora reflotan el conflicto. Uno de ellos es el número que arrojó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Neuquén durante el primer trimestre.

El convenio paritario que rubricaron el gremio y el Ejecutivo establece la actualización automática trimestral de los salarios en base a lo que marque la inflación. Sin embargo, lo de marzo se demoró más de lo deseable y allí empezaron a circular las denuncias del gremio, primero sobre un ocultamiento de los datos y después sobre una manipulación del índice, que para los primeros tres meses del año fue, de manera oficial, del 4,72%, bastante por debajo del 6,4 que dio el Indec a nivel nacional. “Más allá de discutir lo que entendemos que fue una manipulación, lo que trataremos en el plenario es que el Gobierno ocultó el dato”, explicó Quintriqueo.

Además, si bien se pautó un encuentro para este miércoles con el objetivo de trabajar en el IPC, el dirigente gremial advirtió que eso será “sólo una mesa técnica que no resuelve los temas de fondo que planteamos”.