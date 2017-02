ATE Río Negro ya corta el tránsito en los puentes entre Neuquén y Cipolletti

El gremio ATE de Río Negro realiza una protesta en los puentes carreteros entre Neuquén y Cipolletti con cortes intermitentes del tránsito. Rechazan el intento del gobierno de Alberto Weretilneck de otorgar de manera unilateral un aumento del 17% para los trabajadores públicos de la provincia.

La medida de fuerza se inició a las 9 con una volanteada, y a partir de las 10 los trabajadores se concentraron para iniciar cortes en una de las manos y posteriormente cortes totales en forma intermitente. "Somos conscientes de que este tipo de protestas generan antipatías, pero en este caso la medida está más que justificada y es el gobernador Weretilneck el que con su soberbia está empujando a los trabajadores a las rutas", aseguró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Río Negro.

Desde las 9.30 la protesta comenzó a generar importantes demoras en los puentes, con mucho malestar por parte de los automovilistas que intentaban cruzar desde Cipolletti a Neuquén y viceversa.

Aguiar aseguró que si el Gobierno de Río Negro no contempla la apertura de una mesa salarial las protestas seguirán. "Este aumento no contempla las verdaderas proyecciones inflacionarias y además no nos permite recuperar el porcentual que hemos dejado de ganar el año pasado", afirmó.