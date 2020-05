La dirigente se mostró contrariada por la decisión del magistrado del Juzgado Laboral N° 1 al rechazar la presentación. “Si bien reconoce derechos denegados, pareciera ser que en el medio de la pandemia se podría aceptar esa vulneración de derechos. Y eso nos preocupa muchísimo”, subrayó la dirigente.

Delarriva dijo que no todas las familias están en condiciones de brindarles a sus hijos alimentos y conectividad para sobrellevar este período de cuarentena sino que “hay más de mil chicos que no los tienen garantizado y eso es gravísimo”.

La dirigente gremial indicó que, reconocidas por las mismas autoridades, en el sistema educativo neuquino falta darle cobertura a más de 600 cargos docentes y a más de 3 mil horas cátedras.

“Cuando está el derecho vulnerado, no hay alimento, no hay escuelas y no hay tecnología. Eso no se da exclusivamente en la ruralidad, lo han visto los consejeros y consejeras escolares en todo Neuquén. No es cierto que en cuarentena todos los chicos tienen los derechos garantizados”, señaló Delarriba.

Explicó que entre el alumnado, hay como mínimo un 40% que no acceden a la conectividad por distintas razones, por la lejanía o porque no cuentan con más de un equipo electrónico en el hogar y lo tienen que compartir entre los hermanos.

Delarriba apeló que el ejecutivo revise el tema en la nueva sesión del cuerpo colegiado en el Consejo Provincial de Educación (CPE). “Estamos a tiempo, esta es una decisión del gobierno que tiene que cubrir esas horas. Sólo lo ven las familias que lo padecen, es fácil cuando se tiene los derechos básicos garantizados”, cerró la sindicalista.

