ATEN rechazó extender la jornada escolar: "Está alejado de la realidad"

"Rechazamos esa propuesta, está totalmente alejada de la realidad ya que no resuelve los problemas de la escuela pública y de las condiciones de enseñanza de la escuela primaria. No tenemos un problema de falta de tiempo sino de condiciones para garantizar el tiempo que actualmente disponemos ", planteó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, en diálogo con LM Neuquén.

El gremialista detalló que las condiciones que se deben garantizar tienen que ver con la correcta infraestructura, la cobertura de cargos docentes, auxiliares de servicio y "que no haya conflictos por propuestas salariales". En este sentido, marcó: "Lo que hace falta es que el tiempo lo tengamos garantizado en buenas condiciones".

Guagliardo afirmó que, de aprobarse la propuesta de Nación, no se garantizaría una mejor calidad educativa "porque empeora las condiciones de trabajo" de la docencia. "No vamos a una jornada extendida sino a una jornada completa. Esto es aumentar la actual carga horario de un cargo que va a estar complementado por otro para poder subsistir. Así, se aumenta la carga de trabajo", opinó.

Aunque todo se definirá este viernes en la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), el titular de ATEN no cree que sea posible su implementación. "Yo creo que eso no va a aprobarse, no creo que las provincias estén en condiciones. No va a haber otra cosa que el rechazo", afirmó, y sumó que el proyecto es rechazado por todos los gremios docentes del país, incluido Sadop, que nuclea a los privados.