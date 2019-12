Atrapado dentro de un poste de luz por querer sacar su celu

El hecho ocurrió en un kiosco de la Explanada, frente al hotel Novotel, en Nimes, Francia, y las autoridades explicaron que, al parecer, el joven de 23 años intentó recuperar su celular que se había caído, deslizándose dentro del poste a través de una pequeña abertura.

La gravedad de la situación tiene que ver con que los servicios de emergencia tuvieron que llamar a la Municipalidad de Nimes para asegurar el perímetro, interrumpir el suministro de la electricidad y cortar la estructura con una sierra eléctrica para ampliar la apertura y sacar al desafortunado hombre.

Lo que se sabe es que había perdido el celular dentro del poste pero no hay explicación oficial de por qué no llevaba ropa ni zapatos en un día de invierno en Francia, que fue una de las cosas que más le llamó la atención a los presentes, que no salían de su asombro por lo que estaban viendo.

Ahora resta conocer cuáles fueron los motivos que hicieron que el hombre se metiera y no solo eso, sino también cómo logró introducirse por ese lugar y por qué motivo no llevaba ropa en una mañana que hacía nueve grados.

Por lo pronto, dos cosas son seguras: el muchacho está bien de salud y, lo más importante para él, pudo recuperar el celular.

