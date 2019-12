Mujer racista atropelló a una chica por ser mexicana

Una mujer está acusada de “intento de homicidio” luego de haber atropellado con su auto a una adolescente de 14 años y brindar como explicación que “era mexicana”. El incidente tuvo lugar en Iowa y la procesada, llamada Nicole Marie Poole Franklin de 42 años, confesó cómo se sucedieron los hechos que, de milagro, no acabaron con la vida de la menor. El “accidente” ocurrió en una vereda por donde caminaba la víctima. De repente, el vehículo de Poole Franklin se salió de la calle y la embistió con violencia, huyendo sin prestar ayuda. “No recuerdo el impacto, sólo que el auto se me vino encima. No hice nada. Estaba caminando, yendo a un partido de básquetbol”, relató la joven de quien las autoridades no revelaron su origen, aunque se sabe que no es los EE.UU. A pesar de los golpes, pudo volver a clases una semana después del incidente.