Aún no llega la mitad del subsidio para el colectivo

Ana Laura Calducci

calduccia@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- El culebrón por el subsidio al colectivo urbano en Neuquén todavía no termina. Aunque Provincia se hizo cargo de la mitad del aporte que se eliminó, Nación aún no confirmó su parte. Hasta ayer, el Municipio seguía negociando con Casa Rosada para que transfiera lo que pueda y ellos completan el resto. Remarcaron que, de no conseguir nada, recurrirán a fondos propios, pero no aumentarán el boleto urbano.