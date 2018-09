Aunque usted no lo crea

El gobierno de Mauricio Macri no sólo dio por terminada la corrida cambiaria, sino que está convencido de que el dólar no va a subir más hasta fines del año que viene. La información no surge de declaraciones expuestas a las apuradas ni sacadas de contexto, sino de los datos que componen la columna vertebral del proyecto de Presupuesto 2019.