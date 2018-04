Ayer, hoy y siempre, los goles cruzan el charco

Fabricio Abatte

Neuquén.- No juegan ni en Boca ni en River. Ni siquiera en clubes de Buenos Aires. Nadie hubiera imaginado que a esta altura del certamen los goleadores del certamen serían el 9 de Godoy Cruz de Mendoza y el de Patronato de Paraná. Pero más allá del bajo perfil, el Morro García, del Tomba, y Sebastián Ribas, del cuadro entrerriano, tienen algo más en común y es su nacionalidad. Los dos son uruguayos. Eso sí que no es una rareza, por el contrario, la influencia de los nueves charrúas en el fútbol argentino es muy grande. La idea de LM Neuquén es repasar en este artículo a quiénes podrían imitar en caso de terminar como “top scorers” los puntas del momento y también qué otros delanteros del vecino país dejaron huella más allá de no haber quedado en lo más alto de la tabla de artilleros.