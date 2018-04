"Todos los días estamos esperando un cadáver, son unos hijos de puta”, lanzó el periodista y continuó diciendo: “Yo voté para que cambiemos. Pensé que este gobierno, como es medio de derecha, le iban a decir a los policías que actúen. Pero no, los disfrazaron de personal trainer con la remera bordo. No dan autorización para sacar el arma. Ahora el gran hijo de puta es Chocobar, no los que mataron al pibe".

“La gente del peronismo se ofende cuando yo hablo de “negro” de piel, pero yo hablo de “negro” de alma. Un tipo que mata a un chico arriba de la moto es un “alma negra”, un tipo que mata a un jubilado es un “alma negra”, un tipo que viola a una mujer es un “alma negra”. Solo no quedamos con la palabra, y discutimos eso, pero mientras tanto muere gente”, agregó Baby.

Embed Baby Etchecopar en @Intratables con @SANTIAGODELMORO tras el asesinato del chofer: "El matrimonio mío con Argentina no va más, me voy a ir a un país donde esté todo hecho y viva tranquilo" pic.twitter.com/KBsnsPa3pM — América TV (@AmericaTV) 17 de abril de 2018

En otro tramo de su descargo, el locutor se mostró enojado porque los actuales integrantes del gobierno están pensando en las próximas elecciones. “No hicieron nada todavía, pero ya están pensado en las elecciones. Yo voté a Macri dos veces y lo votaría una tercera, pero así no… No los va a votar nadie, ni Antonia… Con los Kirchner, los delincuentes se distarían para ir a aplaudir a Cristina. Ahora están al pedo, salen con la moto y matan gente".

Como si fuera poco, Etchecopar señaló que piensa seriamente en irse del país si las cosas no cambian.

