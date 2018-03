"Bailando 2018": los españoles que seducen a Tinelli

“Si encajara por fecha y fuese viable, yo encantado. Me apasiona el baile, me gusta mucho bailar. Todavía no recibí noticia sobre eso, pero estamos abiertos”, expresó Lorente en el ciclo radial Modo sábado sobre la posibilidad de llegar al programa más importante de la televisión argentina.

Sin querer perderse esa gran oportunidad, el conductor invitó a Denver a su show por Twitter: “¡Vamooooooooos! Quiero tenerlo a Denver en el #Bailando2018. Busquemos una solución a las fechas para que pueda estar, @hoppefede @elchatoprada”. Y agregó: “Mirá, @jaimelorente, que te espero en la Argentina, en el #Bailando2018”.

En tanto, Morte contó en el programa radial Todo no se puede que no tendría problemas en ser parte de la apertura. “Estoy dispuesto a escuchar cualquier tipo de invitación, sería un placer para mí desplazarme, estar unos días con vosotros, comer buena carne y bailar buenos tangos”, reveló.

Por lo mismo se habría inclinado Berlín, quien, según él mismo anunció, muy pronto visitará Argentina.