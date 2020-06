Balas que pican cerca

A tal punto es la réplica de lo que llega desde Buenos Aires, que luego de que el coronavirus empezara a tocar a personajes importantes de la política y a famosos de la TV, fue el propio gobernador el que debió hacerse un hisopado, junto a su familia, por un caso positivo de una persona que trabaja en su hogar. “Las balas pican cerca”, se dice desde hace unos días en los medios nacionales ante cada caso de alguien conocido. Demasiado cerca. Y son muchas. Por eso Neuquén deberá dar un paso atrás para limitar al virus. No será sencillo. Y esta mañana habrá reuniones determinantes con los comerciantes para ver hasta dónde llegan las restricciones. Aunque dolió, no fue difícil ni tuvo un gran costo prohibir las juntadas de hasta diez personas luego de habilitarlas. Pero ahora lo que se puede llegar a tocar es el bolsillo. Y ahí, después de tres meses tremendos para los comerciantes, la tarea no asoma nada sencilla. Con solo los esenciales cruzando los puentes y llegando desde Plottier y Centenario, para bajar aún más la circulación habrá que limitar las salidas de casa, bajar horarios, y reducir las chances de ventas. El invierno llegó con frío, nieve y malas noticias. Muy malas. Y lo peor de todo es que recién empieza.