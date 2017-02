Lionel Messi condujo a Barcelona a una nueva final de la Copa del Rey de España, de la cual es el actual bicampeón, tras empatar 1 a 1, de local, ante Atlético de Madrid, dirigido por su compatriota Diego Simeone, y redondear un 3 a 2 en el global.

El gol del conjunto catalán lo convirtió el delantero uruguayo Luis Suárez, a los 43 minutos del primer tiempo; mientras que el atacante francés Kevin Gameiro, a los 38 minutos de la etapa final, marcó el tanto del equipo visitante, tras haber errado un tiro penal 180 segundos antes.

Barcelona, donde ingresó el santafesino Javier Mascherano en el segundo tiempo, afrontará su séptima final de las últimas nueve ediciones ante el ganador de la serie entre Celta de Vigo, dirigido por el cordobés Eduardo Berizzo, y Alavés, conducido su coterráneo Mauricio Pellegrino, que jugarán mañana.

El equipo madrileño, que tuvo entre los titulares a Nicolás Gaitán (ex Boca Juniors) y en el segundo tiempo a Ángel Correa (ex San Lorenzo), no evitó una serie adversa de 39 años, ya que de las seis veces que se encontró con la desventaja solo en una pudo pasar y fue en la edición de 1977/78 ante Athletic de Bilbao.