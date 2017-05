“El año pasado acordamos incorporar en el Presupuesto 2017 una partida específica para la ampliación del tren, con el doble beneficio de descongestionar la Ruta 22 y brindar servicio de transporte público para miles de ciudadanos valletanos. Por eso, hemos presentado un proyecto para declarar de interés público el sostenimiento y la ampliación del Tren del Valle”, relató Bardeggia.

“El 19 de abril pasado enviamos una nota al subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, ingeniero Arturo Papazian, solicitándole una reunión informativa acerca del futuro del Tren del Valle, vista la reducción de frecuencias y los anuncios de desinversión nacional. Lamentablemente, ha pasado casi un mes y nunca tuvimos respuesta. Lo que refleja su total desinterés en el tema”, cuestionó el cipoleño.

Bardeggia indicó: “Somos el conglomerado urbano más grande de toda la Patagonia y lo que necesitamos es más conectividad, más medios de transporte y más inversiones en infraestructura vial. No podemos regresar a la lógica mercantilista y utilitarista de los 90. Además, es falso que el tren no se use. Por ejemplo, durante 2016, y pese a las numerosas irregularidades en la prestación del servicio por parte de Nación, el Tren del Valle transportó más de 300.000 pasajeros, superando los 30.000 pasajeros por mes cuando las condiciones fueron las adecuadas”, completó.