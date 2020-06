Bariloche se prepara para la apertura de restaurantes y confiterías

La apertura de los restaurantes y confiterías ilusionó a los empresarios del segmento, quienes dijeron estar en “situación terminal” por no poder generar ingresos en sus locales.

“Necesitamos abrir las puertas de nuestros restaurantes y confiterías, ya que el sistema de delivery o take away no nos da los resultados que esperamos” manifestaron.

La capacitación comienza el próximo 19 de junio, por lo que la apertura de los locales se espera para los primeros días de julio aunque aún no se confirmó la fecha.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Bariloche, la Cámara de Turismo y la filial local de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). La convocatoria está dirigida a restaurantes, parrillas, cervecerías, bares, confiterías, pizzerías, cafeterías y salones de té.

La capacitación que brindarán esos organismos será indispensable para lograr el permiso de apertura y para poder asistir tendrán que contar con la habilitación comercial en regla.

El objetivo de los disertantes es “mostrar que Bariloche está preparada, de forma segura, para recibir próximamente a residentes y turistas, quienes podrán disfrutar de los sabores de la Patagonia sin riesgos”.

