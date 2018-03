Al finalizar el encuentro que se llevó a cabo en el estadio de Platense, los violentos ingresaron a la zona mixta, se subieron al micro de los futbolistas, los amenazaron con cuchillos y les robaron.

El delantero Daniel Vega contó lo sucedido en declaraciones a Sportia, programa que se emite por TyC Sports: "Algunos hinchas vinieron a putearnos al micro, hubo recriminaciones y nos robaron la ropa que teníamos puesta. Cuando vino la gente de seguridad todo se desmadró".

"Las armas no las vi, pero hubo piñas con la gente de seguridad nuestra que es una sola persona y peleó contra un montón. En el momento la policía no estaba, no había nadie, llegaron 10 minutos después. Había una mujer que no podía hacer mucho", comentó.

Vega señaló que los barras "rompieron un portón y entraron", a la vez que indicó que en el lugar donde ingresaron había "solo un muchacho que hizo lo que pudo", tras lo cual dijo que los jugadores están "bastante preocupados".

Además manifestó: "Que no queremos ascender es una falta de respeto. ¿Cómo no vamos a querer ascender?, eso lo dijo un periodista que no tiene idea lo que puede generar al poner esas cosas. Una barbaridad, una locura".

Según trascendió, en la Jefatura Departamental que tiene intervención en Vicente López, se labraron acciones de oficio por el delito de amenazas.

