Agustina Benatti

policiales@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- “Iba directo a sacarme a mi hijo, no me quería robar. Me dijo que tenía un arma y me repetía ‘dame al nene’”, explicó aún conmocionada una joven madre de 27 años que debió forcejear con un hombre que le quiso robar a su pequeño hijo de 3 años en el barrio Melipal.