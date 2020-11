Becky G confiesa que sufre de depresión y ataques de pánico

"Yo pasé por unos tiempos difíciles con mi salud mental y aprendí que tenía depresion y ataques de pánico y me preguntaba que me estaba pasando", reveló también la cantante estadounidense de origen latino. Becky G dice que ahora sabe que la salud es primero ante todo: "Ya sé decir que no".

Disfrutando del amor y del éxito

Aunque con algunos problemas pasajeros Becky G está en su mejor momento, pues su canción No Drama con Ozuna, no para de facturar visitas en Youtube. Mientras que ella celebra el amor con su novio futbolista, Sebastian Lletget. Pero Becky puede sentarse a disfrutar del momento que vive tanto musical como personalmente.

Mientras tanto sus fans desean que la interprete de Mayores haga otra colaboración con Bad Bunny. Esto hasta el momento no ha sido posible con quien sí se juntará será con una banda de música regional mexicana, La Banda MS, con quien pronto lanzará un tema colaborativo.

Aunque esto empezó como un rumor el cantante principal de La banda MS, Sergio Lizarraga, confirmó el temazo a través de una foto que posteó junto a la cantante de Sin Pijamas. Aunque hasta el momento el tema y el ritmo que este tendrá continúa siendo una incógnita con los fans que esperan emocionados por la canción.