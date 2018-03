Benjamín Amadeo: "El éxito es algo que no me desespera"

Por lo pronto, lo motiva su agenda vertiginosa: el 31 de este mes cantará en la Fiesta del Chocolate, en Bariloche, antes de seguir hacia Córdoba, Santa Fe y Rosario. En su vida personal, quedó atrás el romance de cinco años con Lali Espósito y hace rato (dos años) que se muestra sin problemas con su nueva novia, Martina, una abogada de 32 años, con la que mantiene una relación “súper sana y tranquila” en la que se acompañan mutuamente, a pesar de que ella no pertenece al mundillo artístico.

¿Te enoja o molesta que en los medios se sigan refiriendo a vos como el ex de Lali?

La verdad es que no, no tengo ningún complejo con ese tema y me lo tomo con mucha naturalidad. No tengo más que buenos recuerdos de mi vida con ella y hoy tengo una excelente relación. Posiblemente sea porque incluso estando con ella, siempre seguí mi propio camino artístico.

Martina no debe ser muy celosa, las fans suelen ser complicadas...

Sí, pero imaginate que no podría estar con alguien que me haga drama por alguna situación. En el amor hay que confiar, no te queda más opción. Y mi novia forma parte de mi círculo íntimo de personas que me quieren y se ponen felices cuando ven que estoy bien. Eso es un montón.

¿Fantaseás con formar una familia con ella?

Por ahora cada uno está muy metido con su proyecto y no es un plan, pero quién sabe.

Respecto de las giras, te encontrás con realidades y públicos que tienen poco que ver con el porteño...

Es cierto. En parte es por eso que me gusta moverme por todos lados y más cuando la excusa del viaje es mi música. Me hace bien ver que el proyecto artístico, de a poco, crece y más gente se acerca y me conoce.

¿Te entusiasma volver a hacer tele?

Sí, aun sabiendo que lo que pasó con Fanny La Fan (la levantaron de Telefe por falta de rating) puede pasar siempre. Estoy bastante acostumbrado a esos vaivenes. A veces un programa empieza con mucha incertidumbre y sin saber por qué, de repente es un éxito; y al revés, ideas que parece que la van a romper y quedan en el camino porque no tuvieron toda la suerte. Cuando empiezo algo, lo hago sabiendo que el público es el que decide y que esas son las reglas de la televisión. Trato de hacer lo mejor que puedo y disfrutarlo, pero después no pienso mucho más allá.

Expectativas en cero...

Así lo intento. Por supuesto que soy humano y siempre están, pero de algún modo aprendí a dominarlas y a no tomarme ningún éxito ni fracaso laboral como totalmente propio.

¿Con la música lo vivís igual?

Un poco sí. El éxito depende de muchas variables y es algo que no me desespera. Me pasa de ir a tocar a lugares en los que no sé si me escuchan o presentarme en estadios en los que vengo haciéndolo hace años y también son inciertos. Estoy aprendiendo en un montón de aspectos. La buena noticia es que, en el caso de la música, las canciones emocionan y la gente se está sumando cada vez más. Y eso me conmueve como artista.

¿De dónde surgen tus canciones?

Creo que la fuente principal de inspiración de mis canciones está en el trabajo de todos los días, aunque te diría que escribo más a partir de la reflexión posterior que de la memoria. Me interesa que crezcan las ideas, quizás a partir de un impulso mínimo.

¿Sos metódico a la hora de trabajar?

No, soy un desastre, pero de a poco fui cambiando para poder dispersarme menos. Con el desorden se pierde mucha energía y, por ahí, un proyecto o una idea que podía tener valor queda totalmente estéril cuando no se la profundiza. Me di cuenta con el tiempo de que el esfuerzo por la organización realmente genera muchos frutos.

Venís de una familia más bien conservadora (su papá, Eduardo, es diputado nacional por Cambiemos y economista), ¿cómo fue recibida tu decisión de vivir de la música y la actuación?

Por suerte, muy bien. Tanto yo como mis padres y mis hermanos pudimos desarrollar nuestra pasión. Nunca tuve trabas particulares para hacer lo que hago y lo que quise, más bien todo lo contrario. Somos cinco hermanos (él es el más chico) y todos nos manejamos siempre con mucha libertad; en mi casa hay psicólogos, economistas, un licenciado en comunicación social.

¿Hablás de temas de actualidad con tu papá?

Siempre se arman debates en casa, pero trato de mantenerme muy al margen de lo político.

¿Tenés una postura tomada respecto del aborto?

Estoy a favor de la despenalización del aborto porque es un problema muy grande, que tiene que ver con la integridad de un montón de personas que no pueden tomar la decisión y hacerlo en condiciones de seguridad y cuidado que necesitan.