Benvenuti sufrió un recargo y partirá desde atrás

“Fue una gran serie, demostramos que tenemos un gran potencial”, dijo al arribar al box conforme con su desempeño. Luego, la bronca asomó tras conocer la sanción.

Después de un buen viernes en el que consiguió la pole provisoria, el angosturense no se animó a girar en el tercer entrenamiento ya que la pista estaba húmeda por la lluvia de la madrugada y esperó hasta la clasificación, cuando el asfalto estuviera más seco. Allí se ubicó en la quinta posición a 666/1000 de Marcos Agrelo (Ford), quien se quedó con el mejor tiempo.

Con esta ubicación el piloto de Torino partió en la primera serie por el lado de adentro de la segunda fila. En tanto Lautaro de la Iglesia (Ford), que había terminado 23°, se movió al puesto doce en la penúltima.

En el arranque Benvenuti se mostró concentrado desde el encendido de la luz verde y aprovechó una mala maniobra de Diego Ciantini (Chevrolet) para arrebatarle el segundo lugar y mantener esa posición hasta la caída de la bandera a cuadros. Con esta reubicación y el triunfo de Jonathan Vázquez en la otra serie, quien, con el Dodge logró la pole, Benvenuti partirá desde el undécimo cajón de salida en la final de hoy prevista para las 12:15. En tanto, Lautaro de la Iglesia, con el Ford, partirá desde el vigésima primera posición. En su segunda presentación en la categoría, en la que debuta este año, Lauti no terminó conforme.

“Tenemos una falla en el motor que no podemos encontrar y, la vedad, si no la encontramos no vamos a poder hacer mucho. Estamos fallando un poco por derecha, en las curvas también. Es una lástima porque el año pasado tuvimos un gran potencial acá y ahora el auto no está respondiendo y eso se nota mucho en las rectas”, concluyó.