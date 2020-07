Berlín celebra tres décadas de The Wall de Pink Floyd

ROGER WARERS - THE WALL IN BERLIN - 1990 - IN THE FLESH - PART 1/25

Junto a Roger Waters otros artistas de la talla de Scorpions, Sinéad O’Connor, Van Morrison, Cyndi Lauper y Bryan Adams estuvieron presentes en Potsdamer Platz y la Puerta de Brandenburgo, el lugar donde se realizó aquel concierto memorable.

Pese a que The Wall pareciera estar dedicada al Muro de Berlín, lo cierto es que el tema del cofundador de Pink Floyd, no se inspiró en la Guerra Fría. Se trata de una obra conceptual que tiene los matices de vivencias como la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, la relación de sobreprotección de su madre, la férrea educación británica, y porqué no, los desaciertos de sus relaciones sentimentales.

"The Wall se trató de una historia muy personal basada en mi experiencia y en cómo me aisló a causa del miedo, y en consecuencia, me resultó difícil comunicarme con la gente poniendo en riesgo mi vida", aseguró durante una entrevista Roger Waters.

En la puesta escena de aquel concierto participaron además la orquesta sinfónica de la Radio de Berlín oriental y la banda de las Fuerzas Armadas soviéticas. Luego de dos horas sobre el escenario, el concierto que fue transmitido en 52 países, terminó con en el derrumbe del muro.