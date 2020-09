Bill Gates prefería otro nombre para el Windows

Un nombre tan conocido por todos como Windows no siempre fue del agrado de Bill Gates. Antes de 1983, ya tenía en mente que el nombre que llevaría su nuevo su nuevo sistema operativo era 'Interface Manager', o 'Administrador de interfaz'.

Fue en noviembre de ese año cuando la compañía anunció que el desarrollo de la versión 1.01 estaría listo en el primer trimestre de 1984, algo que finalmente vio la luz en noviembre de 1985 por 99 dólares.

windows2.jpg

El nombre de Interface Manager hacía referencia a cómo gestionaría las ventanas de su interfaz gráfica de usuario y los distintos periféricos que formaban parte del novedoso sistema operativo. El plan era que los programas escritos para este flamante sistema también pudieran ser compatibles con equipos con MS-DOS. Sin embargo, el golpe de efecto se perdió ante los retrasos y para cuando el producto llegó al mercado, no era demasiado innovador. Apple ya había lanzado el Lisa y el Macintosh original con interfaces gráficas y mouse en las que las ventanas tenían mas desplazamientos y podían apilarse, como es norma hoy en día. En Windows las ventanas se mostraban en mosaico, ocupando toda la pantalla.

El primer sistema operativo de Microsoft era lento y no muy cómodo para los usuarios porque obligaba a cambiar de diskette muy a menudo.

¿Cómo surgió el nombre Windows?

En un principio el cambio de nombre obedecía al tema de la esencia del sistema donde las ventanas eran las protagonistas y era un cambio radical frente a la línea de comandos. Además, Microsoft ya tenía en mente otros productos con su nombre como Microsoft Mouse o Microsoft Word, según Amy Stevenson, archivista oficial de Microsoft.

Pero la decisión final del nombre no tuvo que ver con la característica del programa sino que fue el marketing, explicó Stevenson. Pam Edstrom dirigía las relaciones públicas en Microsoft, y quería lanzar una campaña en aeropuertos. Al probar 'Mr. Interface Manager', o "Señor Administrador de interfaz' le dijeron que "no sonaba como a una persona" y "no hacemos productos". Así, Edstrom acabó votando por el nombre Windows.

Antes de que Microsoft llamara al sistema Windows, las ventanas rectangulares que dan nombre al sistema ya se llamaban genéricamente 'ventanas' o 'windows'. En los años 80 se acuñó el termino 'WIMP' (window, icon, menu, pointer) para hacer referencia a los elementos de una interfaz gráfica de usuario.

Lo que hicieron finalmente es tomar un nombre genérico y añadirle el nombre de la compañía, como hicieron con otros nombres como Word, Office, Access y más. Así nació "Microsoft Windows"