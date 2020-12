Billie Eilish contó que aún duerme con sus papás

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish)

Durante su cumpleaños la cantante juvenil más aclamada de 2019 y 2020, reveló que aún duerme con sus padres. “He tenido parálisis de sueño. Todos mis sueños son lúcidos, así que los controlo. A veces tengo sueños que se vuelven realidad. Me ha afectado en la forma en la que veo cosas y cómo hablo con las personas y cómo pienso”, contó Billie Eilish en un fragmento de su documental llamado “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, que se estrena el próximo año, en el mes de febrero.