Bin Laden iba con su esposa y no dijo nada antes de morir

En una entrevista con motivo del lanzamiento en español de su libro, O’Neill afirmó: “asumí que era un suicida con bomba y era una amenaza para mi equipo, y como no se estaba rindiendo, según mis reglas de enfrentamiento, lo consideraba una amenaza y ya está”.

Preguntado por las últimas palabras del terrorista más buscado del siglo en aquella jornada del 2 de mayo de 2011, el militar norteamericano aseguró: “No le escuché decir nada. No estaba diciendo nada, se estaba moviendo con su esposa frente a mí. No dijo nada y yo tampoco dije nada. No se dijo nada”.