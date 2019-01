Black Mirror: éxito, filtración y juicio millonario

La realización lanzada a fines de diciembre de 2018 permite a los espectadores decidir en algunos puntos de su narración audiovisual. Sin embargo, desde Chooseco alegan que Netflix pidió la licencia para usar la marca pero no hubo acuerdo. Además, señalan que los estudios Fox habían adquirido los derechos para producir una película interactiva.

Los demandantes pretenden al menos 25 millones de dólares.

Controversia por escena inédita

Por otro lado, Charlie Brooker, creador de Bandersnatch, denunció la filtración ilegal de una escena inédita. “Mientras estábamos haciendo la peli, nos dimos cuenta durante la mezcla de sonido de que había un segmento al que no era posible acceder”, confesó Brooker en una entrevista con CulturaOcio durante la presentación del film en Londres.

“Creo que debió ser ilegalmente sustraída. No lo sé, pero en Youtube hay una escena a la que no se puede acceder. Probablemente no debería haber dicho eso. Es un misterio para nosotros en muchos aspectos”, agregó el realizador ante la sorpresa de su co-equiper Annabel Jones.