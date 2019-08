Black Panther 2 ya tiene fecha de estreno

Coogler agregó: "Definitivamente nos estamos tomando nuestro tiempo con esto… Realmente queremos que esto salga bien".

La presentación de Walt Disney Studios en la Expo D23 también reveló nuevas escenas de Star Wars: The Rise of Skywalker, así como anunció que Kit Harington, famoso por su papel como Jon Snow en Game of Thrones, ha sido seleccionado para tener un papel en Marvel's Eternals.

